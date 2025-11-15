Haberler

Kırşehir'de 33 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Atık yağlardan elde edilen kaçak akaryakıt, başka şehirlere sevk edilmeden önce durdurulan bir kamyon ve sanayi tesislerinde bulundu. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağlardan elde edilen ürünlere on numara yağ ve solvent gibi maddeler eklenip kaçak akaryakıt üretildiği ve başka şehirlere sevk edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Durdurulan bir kamyonda yapılan aramada tanklar içerisinde bulunan 15 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu. Kırşehir OSB'de faaliyet gösteren iki sanayi tesisinde ise 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında jandarma, 278 bin 576 lira idari para cezası uygularken, 2 kayıtsız göçmen yakalandı ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
