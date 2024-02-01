Kırşehir'de 2023 yılında 135 göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı
Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik 135 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 928 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edildi.
Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce 2023 yılında göçmen kaçakçılığına yönelik 135 operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre göçmen kaçakçılığına yönelik bir yılda 135 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığında gözaltına alınan 12 organizatörden 8'i tutuklandı. Şehirde operasyonlarda 928 düzensiz
göçmen yakalanarak, sınır dışı işlemi gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR