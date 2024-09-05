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Kırşehir'de 20 Milyonluk Siber Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

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Kırşehir merkezli dört ilde yapılan siber operasyonda 10 günde 20 milyon TL vurgun yapan çete yakalandı. 6 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir merkezli dört ilde yapılan siber operasyonunda 10 günde 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertilirken, yakalanan 6 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Sahte ve çalıntı Telegram" hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine inceleme başlattı. 10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıkları tespit edilen 6 kişi Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler; M.M.Y., M.Z.B., Ö.F.Y., N.S.G., H.Y. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk

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