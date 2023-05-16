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Kırşehir'de 1 kadın defalarca bıçaklanmış halde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'de 1 kadın defalarca bıçaklanmış halde ölü bulundu Kırşehir'de bir kadın yaşadığı evde defalarca bıçaklanmış galde ölü olarak bulundu.

Kırşehir'de 1 kadın defalarca bıçaklanmış halde ölü bulundu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir kadın yaşadığı evde defalarca bıçaklanmış galde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Ankara Caddesindeki Ünal Apartmanında ikamet eden G.T.'ye ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından ikamete giren polis ekipleri ve sağlık ekibi kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. G.T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - 3. Sayfa

Kırşehir Ankara 3. Sayfa Haberler

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