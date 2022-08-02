Son dakika haberleri | Kırşehir'de üzerine vinç devrilen işçi öldü Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de çalıştığı çiftlikte üzerine vinç devrilen işçi hayatını kaybetti. Kırşehir'de çalıştığı çiftlikte üzerine vinç devrilen işçi hayatını kaybetti. Olay, Tepesidelik köyünde meydana geldi. Çiftlikte çalışan işçi Emre Bahri Orman (35) vincin devrilmesi sonrası ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Orman yaşamını yitirdi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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