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Kırşehir 3. sayfa haberleri | Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir 3. sayfa haberleri | Kırşehir'de sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Kırşehir habere göre Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 kişinin sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenlendikleri eş zamanlı operasyonla R.C., S.C. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, sahte alkol yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ile 24.5 litre çeşitli alkol ve 500 mililitre alkol yapımında kullanılan alkol aroması ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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