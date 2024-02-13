Kırmızı listedeki porsuk cep telefonuyla görüntülendi
Kastamonu'da nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, cep telefonuyla görüntülendi. Porsuk, yiyecek ararken vatandaşlar tarafından fark edilince uzaklaştı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan porsuk, Kastamonu'da cep telefonu ile görüntülendi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yem ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Doğada yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülenen porsuk, vatandaşları fark edince uzaklaştı.
Cep telefonuna yansıyan görüntüde porsuğun bahçe duvarına tırmanmaya çalıştığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor. - KASTAMONU