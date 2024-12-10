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Kırmızı Işıktan Geçen Otomobil, Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Kırmızı Işıktan Geçen Otomobil, Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydın-Denizli karayolu Köşk Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 09 AIB 702 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayıp, kavşak içerisine ilerleyen U.A.G. (19) idaresindeki 09 AOL 883 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü U.A.G. yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta geçen otomobilin motosiklete çarpması ve sürücünün yere düşme anı yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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