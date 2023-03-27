Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1'i ağır üç yaralı Motosikletteki kişileri gözünü kırpmadan vurdu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçtin kavgasında lüks aracından inen şahıs motosikletteki iki kişiyi gözünü kırpmadan vururken, kavgayı ayırmaya çalışan şahsı da darp ederek yaraladı.

Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1'i ağır üç yaralı

Motosikletteki kişileri gözünü kırpmadan vurdu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçtin kavgasında lüks aracından inen şahıs motosikletteki iki kişiyi gözünü kırpmadan vururken, kavgayı ayırmaya çalışan şahsı da darp ederek yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kuşadası-Aydın Çamlık kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde lüks aracı ile ilerleyen R.Y. ile motosiklette bulunan B.O. ve M.C.O. arasında kırmızı ışıkta geçme sebebi ile tartışma çıktı. Tartışma sonrasında R.Y. elindeki silahla B.O. ve M.C.O'ya gözünü kırpmadan defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar motosikletteki kişilere isabet etti. Olay esnasında kavşakta bulunan ve silahla ateş eden R.Y.'yi engellemeye çalışan A.E.C. de darp sonucu yüzünden yaralandı.

"Hiçbir şey yok gibi aracına binip gitti"

Yaşanan kavgada silahla iki kişiyi gözünü kırpmadan vuran R.Y. olaydan hemen sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada silahtan çıkan kurşunlarla ve aldığı darbe sonucu yüzünden yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan B.O.'nun durumunun ağır olduğu ve Söke Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olaydan sonra aracı ile bölgeden uzaklaşan R.Y.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.