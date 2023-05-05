Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza; ilçenin Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ç. isimli kadına, Berkan E. idaresindeki 67 AAF 901 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yola yığılırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirken, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınan kadın, Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK