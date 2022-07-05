Kırmızı ışıkta geçenler drona yakalandı DÜZCE (İHA) – Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi. DÜZCE (İHA) – Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi. 19 sürücüye toplam 8 bin 113 lira ceza yazıldı. Düzce'de trafik ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekiplerince dronlu kırmızı ışık denetimi yapıldı. Düzce-Sakarya D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 19 araç sürücüsü 45 dakika içerisinde ışık ihlali yaptı. Bazı sürücüler itiraz etse de havadan kayıt altına alınan görüntüler olduğunu duyunca cezaya razı oldu. Kırmızı Işık ihlali yapan sürücülere 427 liradan toplamda 8 bin 114 lira ceza yazıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

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