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Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü polis dron ile tespit edip yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü polis dron ile tespit edip yakaladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir sürücü polis ekiplerinin dronuna yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir sürücü polis ekiplerinin dronuna yakalandı. Işık ihlali yaptıktan sonra uygulama noktasını fark edip ara sokağa girerek kaçmaya çalışan sürücüyü polis dron takibi ile yakaladı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ilçede sürücülere yönelik kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yapıldı. Ekipler dron destekli denetimde durdurdukları sürücülerin ayrıca belge kontrollerini de yaptı. Denetimde kırmızı ışıkta geçen yabacı ülke plakalı bir otomobil ise polisin dronuna yakalandı. Işık ihlali yapan sürücü yol kenarındaki dubaları ve ilerisindeki uygulama noktasını fark edip kaçmak için ara sokağa girse de bunda başarılı olamadı. Dron ile sürücünün takibine devam eden polis ekipleri birkaç dakika sonra sürücüyü ara sokakta durdurup ışık ihlali yaptığı için 427 TL cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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