Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı - Haberler

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Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı

Düzce'de jandarma ekipleri dron ile kırımızı ışık denetimi yaptı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri dron ile kırımızı ışık denetimi yaptı. Denetimde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölyaka ilçe bağlantı yolunda dron ile kırımızı ışık denetimi yapıldı. Denetimde kırmızı ışık kuralına uymadığı tespit edilen 7 sürücüye 9 bin 252 lira tutarında idari işlem uygulandı.

Sürücülerin kurallara daha hassas oluncaya kadar denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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