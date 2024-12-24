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Kırmızı Işıkta Geçen Minibüs, Yayaya Çarpmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Kırmızı Işıkta Geçen Minibüs, Yayaya Çarpmaktan Kıl Payı Kurtuldu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir minibüs, kırmızı ışıkta geçerek yaya geçidinin üzerinden geçmek isteyen yayaları tehlikeye attı. O anlar araç kamerasına yansırken, sürücüye 2 bin 196 TL ceza kesildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen ve yayaya çarpmasına ramak kalan 'M' plakalı şehir içi toplu taşıma aracının tehlike saçtığı anlar araç kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince tespit edilen minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Adapazarı Adnan Menderes Caddesi Yeni Cami ışıklarında 'M' plakalı şehir içi toplu taşıma aracı kırmızı ışıkta geçti. Kural tanımaz sürücü, bu esnada yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşları da riske attı. Minibüsün, kırmızı ışıkta yaya geçidinden geçerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve yaya geçidinden geçmek üzere olan bir yayaya çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar ise farklı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün dolmuşun kırmızı ışıkta geçmesi, yayanın araçtan kaçması ve dolmuşun hatalı şerit değiştirerek gitmesi yer aldı.

Öte yandan, olayın ardından aracın plakasını tespit eden Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 'kırmızı ışık' ile 'hatalı sola dönüşten' dolayı minibüs sürücüsüne 2 bin 196 TL cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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