Üye Girişi
Haberler
Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerindendi! Selim İleri hayatını kaybetti
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

Şeyda polisin katilinden çıldırtan savunma: Kafam güzeldi
Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Emre Belözoğlu, ölümden döndü

Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil, Yaşlı Kadına Çarptı: Hayatını Kaybetti

Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil, Yaşlı Kadına Çarptı: Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta durmayan otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarparak ölümüne neden oldu. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Değirmendere Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. yönetimindeki 34 HMY 138 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayınca bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Grönland tartışmalarına bir ülke daha dahil oldu
img

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
img

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Selim İleri neden öldü, hasta mıydı? Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 9 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Çarşamba ödül ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.