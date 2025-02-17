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Kırmızı Işıkta Duramayan Otomobil Motosiklete Çarptı: Bir Yaralı

Kırmızı Işıkta Duramayan Otomobil Motosiklete Çarptı: Bir Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil, motosiklete çarparak bir kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil, motosiklete çarparken, kazada bir kişiyaralandı.

Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nin girişinde kaza meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, kırmızı ışıkta duramayan bir otomobil motosiklete çarptı. 09 D 6237 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü Murat Y. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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