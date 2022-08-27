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Kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarını yansıdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarını yansıdı. Kırmızı ışık sebebiyle duran tıra minibüs arkadan çarparken, bir başka kazada ise hafif ticari araç evin duvarına vurdu.

Düzce'de iki ayrı trafik kazası güvenlik kameralarınca anbean yansıdı. İlk kaza, Düzce D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanması sebebiyle duran tıra aynı istikamete gitmekte olan minibüs arkadan çarptı. Kazada sürücü direksiyonda sıkıştı.

İkinci kaza ise Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek gece saatlerinde bir evin bahçe duvarına çarptı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen sürücü araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

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