Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen onlarca aracın arasındaki bir otomobil, bir anda yanmaya başladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen onlarca aracın arasındaki bir otomobil, bir anda yanmaya başladı. Küçük patlamaların meydana geldiği yangında, diğer araçların hızla tahliye edilmesiyle facia kıl payı atlatıldı.

Yangın, sabah sat 08.45 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre; Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halinde olan Bilal Eskicioğlu idaresindeki 20 EB 270 plakalı Gleey marka otomobil, Saltak Caddesi kesişim noktasına geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. Araç motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladığını göre sürücü, inip kontrol etmek istediği anda dumanlar bir anda yerini alevlere bıraktı.

Sabah yoğunluğunda kırmızı ışıkta bekleyen onlarca araç arasında bulunan otomobilde başlayan yangına ilk müdahaleyi bölgedeki esnaflar yaptı. Yangın söndürme tüpleriyle yapılan müdahale yeterli olmayınca, alevler aracın ön tarafını tamamen kapladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen trafik polisleri, diğer araçları kısa sürede tahliye ederek muhtemel bir facianın ölüne geçti. Küçük patlamaların meydana geldiği aracının yanışını endişeli gözlerle izleyen Bilal Eskisioğlu, büyük üzüntü yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, trafiğe kapatılan Mimar Sinan Caddesi'nde yanmaya devam eden otomobile kısa sürede müdahale etti. Büyük maddi hasasın oluştuğu araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ