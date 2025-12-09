Dükkana girdi, arkasına bile bakmadan kaçtı

Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil geri geri dükkana girdi. Daha sonra arkasına bile bakmadan kaçtı.

Olay Yeni Mahalle Milli İrade Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 38 RV 141 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken bir anda otomobilini geri kaçırdı. Kaldırıma çıkan otomobil bir iş yerinin camına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü yaşanan kaza sonrası arkasına bile bakmadan kaza yerinden kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı Aysu Nur Fatma Başar; "Araç yolda durdu. Daha sonra geri geri gelirken arkadaki araca çarpmamak için dükkana girdi. Bir anda 'güm' diye ses geldi. Baktığımızda camlar aşağıya inmişti" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR