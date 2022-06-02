Kırmızı ışıkta aniden durunca kaza yaptı: Motosikletli ağır yaralandı - Haberler

Küçükçekmece'de, kuryelik yapan 21 yaşındaki motosikletli genç, kırmızı ışıkta ani fren yapınca kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Gümrük yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu istikametine giden Serkan Yiğit Pazar, 34 EJS 430 plakalı motosikletiyle kırmızı ışıkta ani fren yaptı. Frenin etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Pazar ise savrularak metro inşaatının saçlarına çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise başka kazanın olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı sürücünün tedavisi sürürken, motosiklet ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(Medeni Topaloğlu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa