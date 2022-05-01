Kırmızı ışık ve hız ihlali yapan sürücüleri jandarma havadan tespit etti - Haberler

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Kırmızı ışık ve hız ihlali yapan sürücüleri jandarma havadan tespit etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırmızı ışık ve hız ihlali yapan sürücüleri jandarma havadan tespit etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen kırmızı ışık ve hız ihlali denetiminde kurallara uymayan 53 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen kırmızı ışık ve hız ihlali denetiminde kurallara uymayan 53 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram tatili dolayısıyla kazaların önüne geçip, azaltılması amacı ile denetim gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan denetim Emirdağ Otogar Kavşağı'nda yapıldı. Denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 18 sürücüye kişi başı 427 TL para cezası kesilirken, ayrıca hız sınırı kurallarını aşan 35 sürücü hakkında da cezai işlem uygulandı. Denetimlerin bayram tatili süresince devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Emirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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