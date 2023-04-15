Kırmızı ışık ihlalinin kazaya neden oldu.

Kırmızı ışık ihlalinin kazaya neden oldu... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali nedeniyle kamyonet ile pikap aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çorlu'dan Çerkezköy istikametine seyreden Rasim S. idaresindeki 59 RC 006 plakalı pikap araç ile kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Aytaç S.'nin kullandığı 14 AAF 599 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonrası kamyonet devrilirken, sürücüler de yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.