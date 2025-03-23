Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kamyonetle çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün belgesinin olmadığı belirlendi.

Kaza, Gündoğdu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Ahmet Öztürk Caddesi istikametinden gelip Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde Gündoğdu Mahallesi ışıklı kavşağından Antalya istikametine dönmekte olan Faruk S.'nin kullandığı 54 TC 269 plakalı kamyonet, Manavgat istikametine seyir halindeki Arda T.'nin kullandığı 35 BCD 387 motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Arda T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdullah Ö. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Diğer taraftan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikleti kullanan Arda T.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Arda T.'ye 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine 18 bin 677 TL, motosikletin plakasının takılı olmaması nedeniyle de 15 bin 712 TL olmak üzere toplam 53 bin 66 TL para cezası uygulandı.