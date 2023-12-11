Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli bisikletteki anne ve kızı yaralandı, kaza kameraya yansıdı

Ticari taksi elektrikli bisiklete çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafınsan kaydedildi.

Kaza İbrahim Sözen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Zehra Demircik'in kullandığı 07 BDV 703 plakalı elektrikli bisiklet ile Ömer Arslan'ın kullandığı 07 J 0617 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada asfalta savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan kızı olay yerine gelen ambulansta tedavilerinin yapılmasının ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmekten vazgeçti.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafınsan kaydedildi. Görüntülerde kazanın elektrikli bisikletin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği öğrenildi.