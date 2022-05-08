Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, panelvan minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, panelvan minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski şifa ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçerek, karşı yönden gelen ve Kazımiye Mahallesi'ne sapan T.A. idaresindeki panelvan minibüsle çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda bulunan 3 yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı sonrası yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü E.B.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. E.B.'nin ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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