Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kırmızı ışıkta geçen araç, otomobil ve motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada, trafik polisi eline aldığı süpürgeyle yola dökülen yağı temizledi. Kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Hal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan K.A. idaresindeki kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 41 TF 277 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Fatih B. idaresindeki 81 AV 990 plakalı Toyota marka otomobil ile Uğur A. idaresindeki 81 AAB 670 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrularak hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bölgede farklı bir kaza olmaması için Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerinden Özgür Baştan, çevreden bulduğu süpürge ile yola dökülen yağı temizledi.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarında saniye saniye kayıt edildi. - DÜZCE