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Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

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Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazazedeler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza yapan sürücü: "Ben geçiyordum, geldi yapıştırdı"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin başka bir araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer Ü. idaresindeki 50 ABY 886 plakalı Volkswagen marka otomobil, kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönen Yasin Y.'nin kullandığı 50 ABA 429 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yasin Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yasin Y., "Ben buradan geçiyordum. Geldi bana yapıştırdı" dedi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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