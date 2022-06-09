Kırmızı ışık ihlali feci kazayı getirdi: 1 yaralı - Haberler

Kırmızı ışık ihlali feci kazayı getirdi: 1 yaralı Kırmızı ışık ihlali feci kazayı getirdi: 1 yaralı Tekirdağ Ergene'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ticari taksi, yol ayrımında dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali feci kazayı getirdi: 1 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ticari taksi, yol ayrımında dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kazada taksi şoförü yaralandı. Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi mevkii İşbank kavşağında meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Sinan K. idaresindeki ticari taksi, iddiaya göre, kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada yol ayrımından Çorlu istikametine dönüş alan Vahap D. idaresindeki otomobil ile ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparken, sürücüsü Sinan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan taksi Sinan K. tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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