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Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AER 156 plakalı otomobil sürücüsü U.K. kırmızı ışık ihlali sebebiyle, Z.D. idaresindeki 09 AP 208 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya geçidini aşan otomobil, refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 09 AP 208 plakalı araç içerisindeki Z.D. ve yolcu konumundaki kızı ile 09 AER 156 plakalı otomobil içerisinde şoför U.K. ile yolcu konumundaki bir kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrasında araç çekici yardımıyla götürülürken 09 AER 156 plakalı otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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