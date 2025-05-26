Kırmızı Işık İhlali Havadan Denetlendi

Kırmızı Işık İhlali Havadan Denetlendi
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Düzce'de, kırmızı ışıkta geçen sürücülere yönelik düzenlenen havadan denetimlerde 17 aracın sahibi toplam 36 bin 856 lira ceza aldı. Denetimler, son dönemde artan kazaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kırmızı ışıkta geçenler havadan yakalandı

DÜZCE - Düzce'de kırmızı ışıkta geçen araçlara yönelik havadan denetim yapıldı. Drone ile yapılan denetimde 17 araç sürücüsüne 36 bin 856 lira ceza yazıldı.

Son günlerde ışık ihlali sebebi ile Düzce'de artan kazaların önüne geçebilmek için Bölge Trafik Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince Çerkez Taşköprü kavşağında havadan kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışık ihlalleri gerçekleştiren sürücüler drone ile tek tek tespit edilirken, ışık ihlali yapan sürücüler denetime alındı. Yapılan kontroller sonrasında 1 saatlik denetimde 17 aracın kırmızı ışık ihlali gerçekleştirdiği tespit edilince, sürücülere 2 bin 168'er liradan toplam 36 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. Bölge trafik ekipleri sürücülere ışık ihlali yapmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, denetimlerin de aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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