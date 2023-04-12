Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan 'Baron Ürfi' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak...
3. Sayfa Haberleri
Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan 'Baron Ürfi' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan 'Baron Ürfi' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa