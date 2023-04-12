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Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan 'Baron Ürfi' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak...

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan 'Baron Ürfi' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak...

3. Sayfa Haberleri

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan 'Baron Ürfi' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan 'Baron Ürfi' lakaplı uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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