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Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk...

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk...

3. Sayfa Haberleri

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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