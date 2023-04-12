Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk...
3. Sayfa Haberleri
Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
Kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa