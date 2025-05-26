Kırmızı Bültenle Aranan Hükümlü Konya'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Hükümlü Konya'da Yakalandı
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Konya'da polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Suriye uyruklu E.H.'yi yakaladı. Hakkında toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H., emniyet işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Konya'da polis ekiplerinin çalışmalarında Kırmızı Bültenle aranan hükümlü şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.10 sıralarında Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları kapsamında, İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahıs polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde, şahsın Suriye uyruklu E.H. olduğu belirlendi. Şahsın sorgulamasında; Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ve Konya Ağır Ceza İlamat Masası Kasten Yaralama suçundan toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Tahdit sorgulamasında ise E.H.'nin hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, ayrıca V-145 (Gönüllü Geri Dönüş) ve Ç-114 (Hakkında Adli İşlem Yapılan) kodlarının bulunduğu belirlendi. Yakalanan E.H. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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