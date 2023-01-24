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Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi yakalandı

Hatay'da, MİT ve emniyet ekibinin düzenlediği ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı.

Hatay'da, MİT ve emniyet ekibinin düzenlediği ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla, silahlı terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş.'yi yakaladı. El Kaide üyesi şahıs, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Hatay 3. Sayfa Haberler

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