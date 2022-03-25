Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı - Haberler

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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ordu'da yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 1 kişi düzenlenen operasyonla Ordu'da yakalandı.

ORDU (İHA) - İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu 1 kişi düzenlenen operasyonla Ordu'da yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında İnterpol Dairesi Başkanlığınca kırmızı bülten ile aranan DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 1 kişinin Ordu'da olduğu belirlendi.

Şahsın yakalanması amacıyla sabah saat 06.00 sıralarında Altınordu İlçesinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Irak Uyruklu M.K.Y.A. isimli şüpheli, yapılan işlemlerin akabinde mahkeme tarafından tutuklanarak Ordu-Efirli Cezaevine konuldu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırmızı Bülten, İnterpol, DEAŞ, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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