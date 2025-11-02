Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan 11 Şüpheli Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yakalanan şahısların çeşitli suçlardan arandığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izleri sürüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğiyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Yakalanan şüphelilerinin yakalandıkları ülke ve yakalanma sebepleri ise şu şekilde: "'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs Gürcistan'da 'iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, silahla geceleyin iş yerinde yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma, silahla tehdit ve suç üstlenme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs Almanya'da, 'tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'hırsızlık (2 kez), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme (2 kez), mala zarar verme (2 kez), işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika'da, 'dolandırıcılık, mühür bozma, vergi usul kanununa muhalefet, 1072 sayılı kanuna aykırılık' suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan'da, 'dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı." - ANKARA

