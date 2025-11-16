Kırmızı Bültenle Aranan 10 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 suçlu ve ulusal seviyede aranan 3 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Kırmızı bültenle aradığımız 7 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 3 suçluyu, Almanya (4), Gürcistan (3), Kuzey Makedonya (2) ve Fas'tan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yakalanan suçluların suçlarına dair bilgileri paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. ve E.G. isimli şahıslar Almanya'da, "Taksirle adam öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.D. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Terör örgütüne üye olma' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs Fas'ta, 'Dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Vergi usul kanununa muhalefet, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık' suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, resmi belgede sahtecilik' suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Yerlikaya emeği geçenleri tebrik ederek, "Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA