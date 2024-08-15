Kırklareli Vize'de Trafik Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı denetim yapıldı.

Vize Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ulaşımının sağlanması amacıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

Altı ayrı noktada yapılan eş zamanlı denetimde, motosiklet ve otomobil sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Yetersiz evrak ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ