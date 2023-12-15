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Kırklareli ve Lüleburgaz'da Narko Alan Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 13:09 Güncelleme: 13:11 Abone Ol

Kırklareli ile Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen özel harekat destekli 'Narko Alan' uygulamasında 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı. Uygulama kapsamında özel harekat polisleri ve dron desteğiyle araçlar kontrol edildi, metruk binalarda arama yapıldı ve üst aramaları gerçekleştirildi.