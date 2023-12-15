Kırklareli ve Lüleburgaz'da Narko Alan Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli ile Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen özel harekat destekli 'Narko Alan' uygulamasında 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı. Uygulama kapsamında özel harekat polisleri ve dron desteğiyle araçlar kontrol edildi, metruk binalarda arama yapıldı ve üst aramaları gerçekleştirildi.
- Kırklareli'nde özel harekat destekli "Narko" denetimi
KIRKLARELİ - Kırklareli ile Lüleburgaz ilçesinde özel harekat destekli 'Narko Alan' uygulamasında 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent ile Lüleburgaz ilçesinde 'Narko Alan' uygulaması yapıldı.
Özel harekat polisleri ve drone desteği ile 20 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi. Yaklaşık 3 saat süren denetimde sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamaları yapıldı. Ekipler aynı zamanda metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aradı.
Denetimlerde 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.