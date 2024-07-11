Kırklareli Sinanlı köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı, Sinanlı köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyündeki çöplük alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinanlı köyü, mezarlık yanındaki çöplük alanda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çöplük alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. - KIRKLARELİ