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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde Konteyner Yangını

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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Kırklareli İtfaiye İş Kazası İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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