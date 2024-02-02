Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde Konteyner Yangını

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ