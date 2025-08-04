Kırklareli'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı, Avrupa Otoyolu Yeniden Açıldı

Kırklareli'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı, Avrupa Otoyolu Yeniden Açıldı
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Kırklareli'nin Karamesutlu köyü yakınlarında anız alanında başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kapanan Avrupa Otoyolu sevk edilen ekipler sayesinde tekrar ulaşıma açıldı.

Kırklareli'nde anız alanında başlayan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü, Avrupa Otoyolu ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yangın ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle Avrupa Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü ve yol ulaşıma kapandı. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, yoğun duman dolayısıyla kapanan Avrupa Otoyol ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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