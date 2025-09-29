Haberler

Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil hasar gördü. Can kaybı yaşanmazken, jandarma ekipleri bölgedeki trafiği kontrollü şekilde sağladı ve sürücülere alternatif güzergah önerisinde bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazası, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe sebep oldu.

İstanbul - Edirne kara yolu Evrensekiz beldesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil hazar gördü. Çarpışma sonucunda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen jandarma ekipleri, bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Yetkililer sürücülere alternatif güzergahları tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kazaya karışan otomobiller kaldırılarak, trafik tamamen normale döndü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
