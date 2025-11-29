Haberler

Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kırklareli Pınarhisar karayolunda yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde dün gece saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil birbirine girdi, dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Pınarhisar karayolu Kızılcıkdere köyü mevkiinde seyreden bir otomobil, yağışlı yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araca çarptı. İlk çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, yolun kenarında ilerleyen başka bir otomobile daha çaptı.

Kazada her üç aracın sürücüsü ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlarda ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
