Son dakika! Kırklareli'ndeki kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Son dakika habere göre Kırklareli'nden seyir halindeyken devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı. Kırklareli'nden seyir halindeyken devrilen otobüste ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı. Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. (Hüseyin Çanlı - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika! Kırklareli'ndeki kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.