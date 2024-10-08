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Kırklareli'nde Yerel Düzey Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Yerel Düzey Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı, gerçeği aratmayan senaryolarla sağlık ekiplerinin müdahale becerilerini test etti. Patlamanın ardından çok sayıda acil durum ekibi olaya müdahale etti.

Kırklareli'nde gerçekleşen Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı filim sahnelerini aratmadı.

Kırklareli'nde Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı gerçekleşti. Adeta gerçeği ve filim sahnelerini aratmayan tatbikatta senaryo gereği Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen bir mücadelede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından stadyumda görevli 112 Acil Sağlık Ekipleri durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Daha sonra bölgeye Sahra hastanesi kuruldu. Ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İtfaiye ekipleri de patlama sonrası tribünde oluşan yangını söndürdü.

Tatbikatta konuşan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, olağanüstü bir olay sonrası Sağlık ekiplerini ve hazırlıkları gözden geçirdiklerini ifade ederek tatbikata katılan paydaşlara teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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