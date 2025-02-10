Kırklareli'nde Yaya Önceliği Denetimi Yapıldı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 26 okul çevresinde yaya önceliği denetimi gerçekleştirerek, kurallara uymayan sürücülere işlem yaptı ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri yaya önceliği denetimi yaptı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde yaya önceliği denetimi yaptı. Ekipler, 26 okul çevresinde yaptığı denetimde kurallara uymayanlara işlem yaptı.
Jandarma ekipler ayrıca denetimde sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa