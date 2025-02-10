Kırklareli'nde Yaya Önceliği Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri yaya önceliği denetimi yaptı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde yaya önceliği denetimi yaptı. Ekipler, 26 okul çevresinde yaptığı denetimde kurallara uymayanlara işlem yaptı.

Jandarma ekipler ayrıca denetimde sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. - KIRKLARELİ