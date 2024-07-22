Kırklareli'nde Yaralı Karabatak Kuşu Tedavi Edildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince barajda yaralı halde bulunan karabatak kuşu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaptığı devriye sırasında Kayalı Barajı'nda yaralı karabatak kuşunu fark etti. Karabatak kuşu gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması için İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tedavisi tamamlanan kuş doğal ortamına salındı. - KIRKLARELİ