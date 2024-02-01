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Kırklareli'nde yapılan denetimde 17 araç trafikten men edildi

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Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan denetimde 17 araç trafikten men edildi, kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan denetimde 17 araç trafikten men edildi, kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesince 17 - 30 Ocak tarihlerinde yaya önceliği, alkol ve uyuşturucu madde, ikiz plaka, standart dışı plaka ile motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde bin 856 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 285 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimde 17 araç trafikten men edilirken 5 sürücünün belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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