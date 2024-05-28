Kırklareli'nde yapılan çakar denetiminde 14 araca cezai işlem uygulandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çakar denetiminde 14 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde araçlardaki çakar lamba sistemleri söküldü.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan çakar denetiminde 14 araca cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu olduğu bölgede çakar denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 5 ayda 14 araca cezai işlem uygulanırken araçlardaki çakar lamba sistemleri söküldü. - KIRKLARELİ